Tumori infantili, il ”Pomodoro per la ricerca” torna a Olbia

Il “Pomodoro per la ricerca”, l’iniziativa a sostegno della ricerca contro i tumori infantili, torna in piazza a Olbia. Il 29 e 30 marzo 2025 la Fondazione Umberto Veronesi tornerà nelle principali piazze italiane, tra qui in città, per distribuire il pomodoro in barattolo d’acciaio.

”Abbiamo già iniziato la prevendita del tris di pomodori, il ricavato verrà utilizzato per la cura e ricerca dei tumori infantili. Chi vuole contribuire con l’acquisto o dare la disponibilità come volontario può contattarci al 3316873672 Marco. Fai battere il cuore di Olbia anche tu“, è l’appello di Marco Buioni, Presidente di Olbia nel Cuore e Responsabile del Banchetto della Fondazione Umberto Veronesi per la città di Olbia.

