Tempio, morta la figlia del tenore Bernardo De Muro: aveva 99 anni

Addio a Johanna Elena De Muro.

All’età di 99 anni è scomparsa Johanna Elena De Muro, conosciuta come Dina, figlia del tenore di Tempio Bernardo De Muro. La donna viveva negli Usa ed è unica figlia dell’artista scomparso negli anni ’50 a 73 anni.

Nonostante vivesse oltreoceano, Johanna era molto legata a Tempio e spesso veniva a visitare la città di pietra, anche in occasione degli anniversari della nascita del padre. Sia per l’eredità del suo genitore scomparso che per il suo legame mantenuto con Tempio, la città ricorda con affetto Dina, una donna che resterà nel cuore di tutti. La notizia della sua recente scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella città di pietra.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui