L’incendio in un appartamento di via del Piave a Olbia.

Incendio questo pomeriggio intorno alle 18 e 30 in un appartamento di via del Piave a Olbia. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’abitazione.

Lievemente ustionata una donna di 54 anni, che è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia.