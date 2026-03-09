A fuoco un semirimorchio, paura alla periferia di Olbia

Incendio in un semirimorchio a Olbia.
Intorno alle 15.30, a Olbia, si è verificato l’incendio di un semirimorchio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, i quali sono arrivati immediatamente in via Barcellona, nella parte alta del quartiere olbiese.
Stando alle prime informazioni, il mezzo, che trasportava materiale meccanico e alcuni barili di olio sintetico, è andato a fuoco. Per domare le fiamme è giunta in supporto anche un’autobotte. Non si segnalano, fortunatamente, feriti.