Olbia, viale Aldo Moro divisa in due, tra nuovi e obsoleti marciapiedi

La situazione dei marciapiedi in viale Aldo Moro a Olbia.

Parte dei marciapiedi di viale Aldo Moro, a Olbia, sono malridotti. Se il primo pezzo della strada principale del quartiere è stato rifatto pochi anni fa, in gran parte del rione sono presenti infrastrutture risalenti a una trentina di anni fa. Si tratta di quei marciapiedi rossi, che ormai sono logorati dal tempo e ormai obsoleti.

Come sanno anche i non residenti a Olbia, viale Aldo Moro è una delle importanti vie dello shopping della città. Nella strada principale sono presenti tanti negozi, ma anche bar, palestre, hotel, supermercati e banche. Si tratta dunque di una zona molto frequentata dai cittadini, dopo l’area del centro storico e la zona dell’ex Auchan.

Strada a due velocità.

Negli anni sono stati realizzati numerosi interventi nel vialone, che in trent’anni ha subìto una trasformazione stratosferica. Da area quasi periferica è diventata un centro dinamico dello shopping cittadino e gli interventi non riguardano soltanto le iniziative dei privati. Nella parte iniziale di viale Aldo Moro, ma anche nella zona di Sa Minda Noa (dove c’è il nuovo centro commerciale) sono stati realizzati nuovi marciapiedi e anche una rotatoria. Tuttavia gli interventi non sono stati realizzati in modo uniforme. Una lettrice ci segnala come lo storico marciapiede rosso (ormai scolorito) è ormai logorato dal tempo e presenta crepe, buche e carenza di scivoli per le carrozzine.

Forse ai tempi in cui non è stato completato il marciapiede, quella parte della città non era così importante. Infatti molte attività commerciali sono nate in epoca recente. Ironicamente, solo quel marciapiede è la linea di demarcazione tra la zona urbanizzata di Olbia e quella che allora era caratterizzata da case sparse e palazzine popolari.

