L’incendio nella parte alta di via Veronese.

Una decina di giorni di tregua e nella parte alta di via Veronese a Olbia è suonato nuovamente l’allarme incendi. Le fiamme sono tornate a bruciare la parte dietro le case, rimasta campagna, e nella quale si trovano diversi rovi, materiale di scarto dei cantieri vicini e, ovviamente, erba secca.

I vigili del fuoco di Olbia sono stati subito allertati e sono arrivati sul posto, preoccupandosi di non far propagare ulteriormente il rogo. Resta il mistero di come si possano originare con così tanta frequenza questi incendi, che se non domati potrebbero mettere in pericolo le abitazioni.

O meglio, chi possa appiccarli, visto l’improbabilità che si possa trattare sempre di autocombustione. Ma gli inquirenti avrebbero a questo proposito una pista.

(Visited 270 times, 270 visits today)