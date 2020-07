L’incendio sviluppato a Pittulongu.

L’incendio è partito dall’esterno del terreno. Ragione per cui non si può escludere l’ipotesi del dolo. Ma il pronto intervento dei vigili del fuoco di Olbia e delle squadre della forestale hanno evitato che le fiamme si propagassero alle sterpaglie intorno.

Un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie, quello di questo pomeriggio, a Pittulongu, zona Costa Sarda, anche per la quantità di rifiuti ammassati nel terreno che ha interessato il rogo. Bombole, lastre di eternit e barattoli che con il fuoco lasciano sprigionare, come si sa, il peggio di sè.

L’incendio è stato spento in poche ore e l’area bonificata. La Forestale sta cercando di rintracciare adesso il proprietario del terreno. Non ci sono stati problemi per i residenti di Pittulongu.

