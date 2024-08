Incendio a San Pantaleo, dopo 35 anni il ricordo delle 13 vittime

L’anniversario del terribile incendio a San Pantaleo

Una tragedia indelebile quella causata dall’incendio che, il 28 agosto del 1989, sconvolse San Pantaleo e tutta la Gallura. Fu appiccato dalla mano dell’uomo e, alimentato da un maestrale fortissimo, divampò velocemente dall’Aglitina, una zona tra San Pantaleo e Portisco. Oltre a devastare le campagne, le case e le macchine, il fuoco ha ucciso 13 persone, che, nel tentativo di cercare un rifugio, avevano abbandonato quelle abitazioni che non percepivano più come luogo sicuro. Purtroppo, però, la macchia mediterranea, da cui erano circondate, si era già trasformata in una trappola e molti di loro hanno trovato la morte in macchina o a piedi. I più fortunati sono riusciti a fuggire in tempo, ma ancora faticano nel ricordo della paura, dello sgomento e del terrore provati.

Il tragico evento ha portato, qualche mese dopo, alla creazione dell’Associazione volontari protezione civile di San Pantaleo, ufficialmente nata il 21 dicembre del 1989. L’Avpc, attualmente, conta 30 volontari, impegnati, a cadenza periodica, nelle esercitazioni antincendio. Il loro impegno si rivolge anche al presidio del territorio in caso di allerta per rischio idrogeologico.

In memoria delle vittime

In ricordo delle persone scomparse, il 28 agosto 2024, presso la piazza della chiesa di San Pantaleo, si terrà un incontro delle autorità e delle associazioni di volontariato. Due corone di fiori saranno deposte presso il campo santo del paese e sulla lapide a Milmeggiu. Il Comune di Olbia, inoltre, per questa 35esima ricorrenza, ha organizzato un concerto che si terrà sempre nella piazza della chiesa di San Pantaleo a partire dalle 21.

Una giornata per ricordare: Giuseppe D’Amato, 2 anni; Guido Ardizzone, 63 anni; Giovanni Deiana, 65 anni; Maria Pia Lo Muscio, 51 anni; Filippo Secchia, 10 anni; Barbara Secchia, 16 anni; Paola Vitelli, 44 anni; Anna Romano, 66 anni; Maria Annunziata Sessa, 30 anni, aspettava un bambino; Elisabeth Heinz Hungerer, 38 anni; Helmut Heinz Hungerer, 38 anni; Francesca Pileri, 60 anni ed Erica Salis, 55 anni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui