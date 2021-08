Incidente d’acqua a Cugnana.

Hanno deciso di noleggiare una moto d’acqua per trascorrere alcune ore in allegria, ma il mezzo ha preso fuoco ferendole. Un pomeriggio di paura quello appena trascorso a Cugnana, con due ragazzine di 14 anni lievemente ferite ed in stato di ipotermia. Nessun altro mezzo, infatti, è rimasto coinvolto.

Sulla moto d’acqua c’era una famiglia di turisti tedeschi, il padre di 45 anni e due ragazzine di 14 anni. Entrambe si sono tuffate e sono rimaste in acqua fino all’arrivo dei soccorsi. Una volta trasportate a terra, una ragazzina è stata accompagna al pronto soccorso di Olbia, mentre l’altra è stata medicata sul posto.

Per ricostruire l’accaduto e coordinare i soccorsi sono intervenuti gli uomini della Guardia costiera di Olbia, che subito dopo l’incidente hanno perlustrato la zona di Cugnana non riscontrando tracce di inquinamento in superficie. È altamente probabile che il carburante si sia completamente esaurito nell’incendio, nonostante il mezzo sia finito a picco sul mare.

