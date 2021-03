L’incidente stradale a Olbia.

Si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Sassari, S.S., il 38enne di Olbia, rimasto coinvolto nell’incidente in moto poco prima di pranzo sulla sopraelevata per Golfo Aranci, che corre sopra la zona industriale. È stato operato alla milza nel nosocomio e poi trasferito in elicottero in serata. È nel reparto di rianimazione e le sue condizioni sono gravi.

Ha riportato dei brutti traumi anche S.L., 43enne di Calangianus, che alla guida dell’auto avrebbe cercato di fare un’inversione a U sulla sopraelevata, centrando la moto. La donna ha riportato traumi al bacino e al volto e si trova in ospedale. Sull’incidente di oggi sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la polizia stradale, sta ricostruendo la dinamica.

