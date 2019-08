L’incidente nel tunnel di Olbia.

Incidente stradale, intorno alle 16, a Olbia, all’interno del tunnel nei pressi del porto Isola Bianca. Per cause da accertare un van a noleggio ha urtato violentemente due auto che lo precedevano finendo la carambola al centro della carreggiata.

Ferite in modo non grave due donne che si trovavano nei due mezzi travolti dal van e trasportate per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Sul posto la squadra 7A dei Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia Basa che ha messo in sicurezza la zona ed aiutato il personale sanitario a movimentare i feriti. È intervenuta anche la polizia pocale di Olbia per i rilievi eper ripristinare la viabilità, nonché due ambulanze del 118.

