L’incontro sull’Alzheimer il 21 settembre a Olbia.

Alla Residenza Sole di Gallura di Olbia un incontro informativo sugli aspetti relativi alla patologia e alla gestione del paziente Alzheimer. Si terrà il 21 settembre, dalle ore 16, in Via Tavolara, 20, l’incontro per parlare della patologia che colpisce oltre 600.000 pazienti in Italia coinvolgendo circa 3 milioni di persone tra malati, famigliari e caregiver.

Dati che, secondo le previsioni di invecchiamento della popolazione, sono destinati a raddoppiarsi entro il 2050. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer del 21 settembre 2023, Orpea Italia, attore di riferimento nell’assistenza socio-sanitaria e nella creazione di strutture per l’accoglienza e la cura delle persone fragili, ha organizzato nelle sue rsa una serie di iniziative, tutte gratuite, volte a supportare famigliari e caregiver, sensibilizzare la popolazione nei confronti di un tema così importante e mettere a disposizione i propri professionisti per informare, chiarire, fare cultura sanitaria e prevenzione.

Tanti gli ospiti autorevoli chiamati ad intervenire, tra gli altri Pietro Vigorelli, medico, psicoterapeuta, promotore e cofondatore del Gruppo Anchise e sviluppatore dell’Approccio Capacitante® e Anita Avoncelli, autrice ed esperta in geragogia, la pedagogia della terza età e Fausto Fantò, Geriatra già direttore della Geriatria A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO).

Diverse le strutture coinvolte tra Piemonte, Lombardia, Veneto, e Sardegna che aprono le proprie porte al pubblico proponendo letture, convegni, mostre, momenti di confronto ma anche screening e valutazioni gratuite.

