La scomparsa di Giannello Tamponi.

Con la morte di Giovanni Battista Tamponi, scomparso domenica a Padova all’età di 81 anni se ne va anche un pezzo della storia di Olbia.

Discendente di una delle storiche famiglie di Olbia molto conosciuta in città per le tantissime proprietà nella zona nei luoghi più incantevoli della zona, oltre che per villa Tamponi, una delle più belle residenze in stile liberty della Gallura. Tra i suoi ospiti nel corso degli anni erano passati di li anche la principessa Iolanda di Savoia e l’imperatore Guglielmo III di Germania.

Proprio in quella villa Giovanni Tamponi, conosciuto da tutti come Giannello, fu vittima di un sequestro di persona nel 1976. I funerali verranno celebrati a Olbia nella Chiesa di San Paolo giovedì 30 luglio alle ore 10.

