Ingresso gratuito alla necropoli di San Simplicio per le Giornate Europee del Patrimonio

L’iniziativa sabato 26 settembre.

La Necropoli di San Simplicio aderisce alle “Giornate Europee del Patrimonio 2020” proponendo l’ingresso gratuito sabato 26 settembre 2020 dalle ore 10 alle ore 13, con ultimo ingresso ore 12 e 30.

Per la visita alla necropoli sarà obbligatorio rispettare le norme anticovid, quindi igienizzare le mani all’ingresso, indossare la mascherina per tutta la durata delle visita e tenere la distanza di almeno 1 metro tra i visitatori.

Per ulteriri informazioni ci si può rivolgere al punto all’interno del parcheggio San Simplicio per registrare l’ingresso e ritirare le audioguide. Per informazioni 0789/52206/ 0039 3349809802″.

