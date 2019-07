Sono una dipendente dell’Aspo di Olbia da diverso tempo. Qualche settimana fa, durante il mio orario lavorativo, sono stata vittima di insulti, offese e minacce, derivate da una situazione della mia vita privata, ma che, ahimè, si è riversata sulla mia azienda.

Volevo ringraziare in particolare i miei ” colleghi” nonché superiori per essermi stata vicina per tutto il turno lavorativo, con continui messaggi per accertarsi che la mia persona fosse in totale sicurezza.

Ringrazio in particolare Piero, Daniela e Simone. Grazie per il vostro sostegno. L’Aspo ha davvero un’anima ed un forte cuore che batte. Tutela e protegge i suoi dipendenti, proprio come una famiglia farebbe ed io grazie a loro ho avvertito questo calore affettivo.

Mi sono sentita di fare questo ringraziamento pubblico, perchè, al giorno d’oggi, è molto importante che una donna venga protetta e tutelata in questo modo, con questo interesse.

Lettera firmata