Gli orari e i servizi nello Spazio Enel di Olbia.

Da lunedì 18 ottobre, lo Spazio Enel di Olbia in via Pietro Maroncelli, 9, modificherà gli orari al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30; il venerdì dalle 8:30 alle 12; il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14:40 alle 15:40.

“L’accesso ai nostri locali avviene con elevati criteri di sicurezza sia per i cittadini che per i dipendenti– ha dichiarato Dolores Assunta Volpe, responsabile Spazio Enel di Olbia -. Così, come ormai avviene da maggio 2020, gli ingressi dei clienti, che dovranno sempre essere muniti di mascherine, saranno scaglionati per garantire il distanziamento mentre, all’interno dei locali sono stati allestiti divisori protettivi in plexiglass e posizionati dispenser di gel disinfettante. I clienti possono accedere allo Spazio Enel anche prenotandosi sul sito www.enel.it, scegliendo giorno e orario di accesso”.

Presso lo Spazio Enel di Olbia, i cittadini possono pertanto richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce, scegliendo la migliore offerta in virtù delle loro esigenze, qualunque operazione o informazione inerente la fornitura di energia elettrica, pagare con il POS le loro fatture, ricevere consulenze personalizzate per l’ottimizzazione dei consumi e per l’acquisto di impianti fotovoltaici e di condizionamento di Enel X.

Sarà inoltre possibile richiedere la connessione Internet alla massima velocità di 1000 Mb/s, con addebito nella bolletta della luce.