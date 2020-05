L’interrogazione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle.

Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione al sindaco di Olbia Settimo Nizzi sul rischio di perdere i fondi per la messa in sicurezza della città. “A distanza di un anno dalla precedente interrogazione chiediamo il conto dello stato dell’arte sulle opere e sui fondi a progetto – dice la consigliere pentastellata Maria Teresa Piccinnu -. Non ci accontenteremo di fumose risposte, rivelatesi tali l’ultima volta. Verificheremo col Ministero e con la Regione se i tempi verranno rispettati o se il conflitto politico abbia, purtroppo come temiamo, pregiudicato questa importante opportunità di mettere in sicurezza la città e cambiarne il volto con i contributi statali”.

Secondo quanto illustrato alla Regione, anche se il termine ultimo per l’affidamento dei lavori di mitigazione del rischio idraulico è il mese di gennaio 2021, il progetto deve necessariamente ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale entro giugno 2020. Se così non fosse Olbia potrebbe perdere i finanziamenti attualmente disponibili.

“Denunciamo con forza che la perdita dei finanziamenti per la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico in città causerebbero non solo l’esposizione della città a nuove alluvioni e nuove potenziali vittime, ma un danno incalcolabile al 70% dei cittadini che vedrebbero per sempre le proprie case e terreni classificati in zona ad alto rischio idrogeologico e non potrebbero più costruire niente – afferma il consigliere Roberto Ferinaio -. Un danno sociale per i cittadini, economico per le imprese e i tecnici che vivono di edilizia. Gli olbiesi devono sapere a quali rischi le prese di posizione delle amministrazioni cittadine e regionali li espongono”.

