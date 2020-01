L’incidente all’angolo di via Aldo Moro.

Ancora un pedone investito a Olbia mentre attraversava la strada. Ieri sera in Via Martino Bassi angolo viale Aldo Moro si è verificato l’ennesimo incidente. Su richiesta della Centrale del 118 intervenuta con l’ambulanza Medica, veniva inviata una pattuglia della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale. I militari accertavano che il conducente dell’autovettura, una Smart di colore nero condotta da un trentenne sassarese residente ad Olbia, nell’effettuare la manovra di svolta, investiva un pedone che attraversava la strada sulle strisce pedonali, una donna cinquantenne, residente ad Olbia.



La malcapitata veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II per una frattura esposta di tibia e perone.

Il conducente, con documenti in regola e risultato negativo alcool test, veniva comunque sanzionato per omessa precedenza ai pedoni.





