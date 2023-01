Investita in via Cimabue a Olbia, grave una donna di 38 anni

Donna investita in via Cimabue a Olbia.

Secondo cause in corso di accertamento, una donna di 38 anni è stata investita a Olbia mentre attraversava. È successo in via Cimabue, nella strada dove risiedono le scuole elementari di Santa Maria, questa mattina, intorno alle 11.

La donna, ferita, è stata soccorsa dal personale del 118 che l’ha trasportata al pronto soccorso del Giovanni Paolo II, dove è arrivata in gravi condizioni, in codice rosso, ma non in pericolo di vita. L’incidente stradale è avvenuto nella strada, diventata da poco a senso unico per renderla più sicura per i bambini che transitano vicino alla scuola primaria di Santa Maria. La dinamica dell’investimento è in corso di accertamento.

