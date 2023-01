Forti raffiche di maestrale a Luogosanto.

Il maestrale si è abbattuto in Gallura con numerosi danneggiamenti e forti raffiche. I peggiori danni sono stati riscontrati a Olbia e a La Maddalena, con calcinacci e alberi crollati. A Luogosanto le raffiche di vento si sono sentite di meno rispetto alle zone costiere, ma hanno raggiunto quasi 80 chilometri orari.

La rilevazione è arrivata da una stazione meteo installata nell’abitazione del paese, intorno alle 23:45 arrivando fino a 78.8 chilometri orari. “Al momento posso dire un record da quando ho installato la stazione meteo”, fa sapere il proprietario. Le forti raffiche di maestrale hanno causato molte preoccupazioni in tutta la Gallura. Quella che è avvenuta nelle prime ore del mattino è la prima avvisaglia di un cambiamento meteorologico anche nel territorio. Anche le temperature hanno subìto un lieve peggioramento dalla giornata di ieri, anche se tuttavia si mantengono oltre la media stagionale. Nelle zone in prossimità della montagna, invece, sono arrivati i primi fiocchi di neve. Segno che forse l’inverno sta arrivando anche se un po’ in ritardo.

