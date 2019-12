L’incidente sulla strada dell’aeroporto.

Il conducente dell’auto non se ne sarebbe nemmeno reso conto. Sono state le urla a richiamarlo e far sì che si fermasse poco dopo. Con il veicolo ha colpito di striscio due pedoni, che stavano camminado in prossimità della strada per l’aeroporto, poco prima delle 17.

Li ha toccati con il paraurti quanto è bastato per farli cadere a terra e riportare delle botte, fortunatamente non gravi. È arrivata, comunque, l’ambulanza del 118 e ha accompagnati i due feriti, un uomo ed una donna di circa 30 anni, in ospedale a Olbia. Sul posto la polizia locale.

