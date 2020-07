L’istituto tecnico superiore per il turismo a Olbia.

Un provvedimento votato all’unanimità. Un plauso trasversale quello che il Consiglio comunale di Olbia ha votato, nella mattinata del 29 luglio, per l’adesione alla Fondazione ITS e l’approvazione del relativo statuto. Un voto che porterà ad Olbia, nelle aule dell’Istituto tecnico Attilio Deffenu, una scuola di alta formazione post diploma per la gestione delle strutture turistiche.

Una proposta formativa che costituisce un unicum in regione e che permetterà una maggiore professionalizzazione di tanti ragazzi sardi che intendono lavorare nel settore turistico. Spesso, infatti, le figure più professionalizzate, dai capi ricevimento, agli chef, vengono portate dagli operatori del settore da fuori Sardegna poichèé carenti in loco.

Un’iniziativa che vede come propulsore il Comune di Olbia congiuntamente a quello di Calangianus e Berchidda e che successivamente ha visto aderire tutte le maggiori località turistiche della Gallura. Una fondazione a cui partecipano, inoltre, alcune delle strutture alberghiere più importanti della città oltre a tutta una serie di aziende private.

Un’occasione da non perdere, quindi, per Olbia, per la Gallura e la Sardegna intera che partirà già a ottobre con i primi corsi. Perché, per citare tra i tanti interventi favorevoli quello della consigliera di opposizione Ivana Rassu, “abbiamo bisogno di competenze, di personale qualificato, non di ulteriori strutture alberghiere. Ben venga questo accordo che permetterà a tanti ragazzi di evolversi e accedere alle qualifiche più alte nell’ambito della ricettività”.

