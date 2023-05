I nuovi progetti dell’Iti a Olbia coinvolgeranno i giovani

I progetti dell’Iti a Olbia.

Il Comune di Olbia ha presentato nuovi progetti inclusi nell’intervento Iti, che parte dalla riqualificazione urbana, l’inclusione sociale e il sostegno all’occupazione dei quartieri Sacra Famiglia e Poltu Quadu, coinvolgendo la popolazione.

L’intervento dell’Iti, finanziato con oltre 15 milioni di euro di fondi europei, si concentra sui due quartieri di poiché caratterizzati da disagio socio-economico e degrado urbano ma con grandi potenzialità di sviluppo. Tra questi progetti ne sono stati presentati i più recenti, rivolti ai giovani.

Tra i progetti sperimentali c’è “Non stare a guardare, crea!” culminato nell’inaugurazione della mostra “Metamorfosi” e uno spettacolo teatrale. Il sindaco Settimo Nizzi ha sottolineato l’importanza di affiancare ai progetti infrastrutturali anche le iniziative dei giovani e la loro libertà di espressione per raggiungere grandi risultati. Il Comune di Olbia continuerà a portare avanti progetti per accedere a fondi europei con una forte impronta di inclusione sociale per la programmazione 2021-2027.

