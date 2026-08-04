Jovanotti sbarca a Olbia: il conto alla rovescia per il Jova Summer Party

Conto alla rovescia per il Jova Summer Party.

Manca ormai poco al Jova Summer Party, il concerto che segna il ritorno di Jovanotti a Olbia. Il cantautore Lorenzo Cherubini è sbarcato in città e ha mostrato sui social gli allestimenti dell’imponente palco che ospiterà la partenza del suo imminente concerto estivo.

L’arrivo di Jovanotti.

Appena arrivato nel grande cantiere, l’artista si è mostrato sui social visibilmente emozionato, felice e quasi incredulo di fronte alla maestosità dell’allestimento. Sfoggiando il suo stile inconfondibile, caratterizzato da un camicione rosa, bretelle, pantaloni bianchi e un cappello di carta da imbianchino poi sostituito dal suo classico copricapo, ha voluto documentare ogni dettaglio del dietro le quinte.

Come è nato il palco.

A colpirlo profondamente è stata la trasformazione della sua idea in realtà. La maestosa struttura del palco è nata infatti da un semplice disegno realizzato dallo stesso Jovanotti sul suo iPad circa un anno prima. Vedere quel piccolo disegno prendere forma e trasformarsi in una cattedrale di luci e metallo lo ha lasciato a bocca aperta, con lo sguardo carico di meraviglia tipico di chi vede realizzarsi un grande sogno.

Attraverso foto e video, il cantante ha dedicato un caloroso ringraziamento a tutta la squadra di maestranze e tecnici del mondo dello spettacolo che lavorano al suo fianco, molti dei quali da oltre quarant’anni. Lavorare sotto il sole cocente della Gallura per costruire una struttura spettacolare destinata a vivere per una sola notte richiede infatti, secondo l’artista, un’enorme professionalità unita a una buona dose di passione e sana follia, ingredienti indispensabili per regalare un’emozione indimenticabile a tutti i fan in arrivo.

Il concerto.

Mancano ormai pochi giorni al Jova Summer Party di Lorenzo Cherubini. Il grande concerto si terrà il si terrà venerdì 7 agosto. Il precedente passaggio del cantautore a Olbia risale al 23 luglio 2019, quando l’artista travolse la città con una tappa del celebre Jova Beach Party presso le banchine del Molo Isola Bianca. In quell’occasione, la location fu completamente trasformata in un villaggio della musica all’aperto, attirando oltre 20.000 persone per una grande festa durata più di otto ore. Lo spettacolo vide alternarsi dj set, ritmi etnici e performance travolgenti, con momenti memorabili arricchiti dalla presenza sul palco di ospiti d’eccezione. Quest’anno ad accogliere il suo grande evento è l’Olbia Arena, area dedicata da alcuni anni ai grandi eventi in città.

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