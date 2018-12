Gli incontri per il concerto di Jovanotti a Olbia.

Si tratta di una grande notizia non soltanto per la città che ospiterà l’evento ma per I’intera Regione. E cosi, questa mattina, l’Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nella persona del presidente Massimo Deiana, la direzione Marittima di Olbia, nella persona del direttore Marittimo Maurizio Trogu e il Comune di Olbia, nella persona del sindaco Settimo Nizzi, confermano che l’evento si svolgera ad Olbia e che già da lunedi prossimo si incontreranno per affrontare le questioni tecniche. La sinergia fra i tre soggetti è diretta a farsi che l’evento le attivita portuali possano coesistere in tutta sicurezza.

E assolutamente normale che eventi di questa portata sollevino qualche criticità, sempre superabile nel momento in cui c’è la ferma volontà da parte delle autorità competenti a procedere, come in questo caso.

Possiamo quindi affermare , rassicurando tutti i fans, che quanto uscito sui media nei giorni scorsi é stato ampiamente superato dal dialogo tra i soggetti coinvolti. Gia dalla prossima settimana si lavorerà fattivamente all’organizzazione di questo importantissimo spettacolo che vedrà tutta la Sardegna protagonista.

