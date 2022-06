I risultati del team di Olbia.

Si è svolta la prima fase del Grand Prix regionale esordienti A e B, dove il ”kan judo team Angelo Calvisi” di Olbia ha partecipato con 7 giovanissimi atleti, dai 12 ai 14 anni tutti alla loro prima esperienza nelle categorie agonistiche, ma nonostante tutto sono riusciti a portare a casa 5 medaglie su 7, 1 oro, 1 argento e 3 bronzo.

Un risultato sorprendente, che ha portato ottimismo per una ripartenza sportiva post covid. Tra i ragazzi seguiti nella palestra di via Perù dal maestro e presidente Angelo Calvisi c.n 5° dan e Gavino Carta, c.n 3° dan, c’erano gli atleti Jacopo Merone, esordiente B, che ha conquistato l’oro nei 60 chili, Riccardo Nappo, 45 chili esordiente A, che ha conquistato l’argento e un buon bronzo per Diego Langiu, 55 kg esordiente B e ancora bronzo con Amir Romdhani, 82 kg, esordiente B e Francesco Spano, 45 kg, esordiente A.

No sono saliti sul podio ma hanno ugualmente vinto incontri, classificandosi al quinto posto, gli atleti Dennis Canu (55 kg), Andrea Piccinnu (50 kg), entrambi autori di una buona prova e che sicuramente si rifaranno alla prossima tappa del Grand Prix. La seconda fase del Gran Prix si terrà a fine giugno.

“Siamo molto soddisfatti e felici per questo attesissimo e finalmente realizzato rientro alle competizioni regionali per le classi giovanili 12/14 anni – fa sapere l’associazione -, poiché la nostra società quest’anno ha festeggiato i 37 anni dalla sua fondazione. La lunga pausa ci ha fatto tornare sul tatami più motivati e decisi a recuperare tanto tempo perduto insieme. Si continua con le trasferte, domenica una squadra protagonista del kan judo parteciperà a Oristano al trofeo Shindo Ryuo, anche per la loro prima uscita regionale dopo due anni, gara regionale dove parteciperanno numerosi club provenienti da ogni parte della Sardegna”.