Arriva l’appello dopo la scomparsa di Karol e Giuseppe.

Karol e Giuseppe sono scomparsi da Olbia da quasi una settimana. I due giovani non danno più notizie di loro, i telefoni sono spenti e purtroppo le ricerche stanno dando esiti negativi. In campo è scesa anche la Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Sardegna, Carla Puligheddu, che ha lanciato un appello alle istituzioni e alla comunità per trovare i ragazzi.

La scomparsa di Karol Canu e Giuseppe Contini ha sconvolto l’intera Sardegna e c’è molta preoccupazione, perché tutti sono convinti che la loro scomparsa non è più una bravata giovanile.

“Karol e Giuseppe hanno una famiglia che li attende con apprensione – afferma la Garante -. La loro famiglia siamo tutti noi sardi. Karol e Giuseppe sono nostri figli, cerchiamoli con ogni mezzo. Mi rivolgo alle istituzioni preposte alla tutela del diritto di protezione delle persone di minore età residenti nel territorio regionale: non perdiamo altro tempo. Mobilitiamo le coscienze delle comunità, gli organismi investigativi e le strategie di cui, non solo la Regione Sardegna, ma anche lo Stato, dispone. Chiunque avesse informazioni sui due ragazzi, avesse idee o anche fosse a conoscenza di ciò che è accaduto loro, oltre alle forze dell’ordine, può rivolgersi alla Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza nell’ufficio ubicato a Cagliari in via Roma 25 o attraverso l’invio di una email: garanteinfanzia@consregsardegna.it”. La Garante esprime la propria personale solidarietà ai genitori dei due giovani e spera di abbracciare presto Karol e Giuseppe.

