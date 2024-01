Ciro Grillo, le fanno vedere i video del presunto stupro, esce dal tribunale

Al processo contro Ciro Grillo l’udienza viene interrotta.

Al processo per il presunto stupro dove sono imputati Ciro Grillo e tre ragazzi, la presunta vittima costretta a rivedere quei video di quella terribile sera. In aula viene proiettato il video del rapporto sessuale, su proposta della difesa, e la giovane esce dall’aula.

I legali che assistono la ragazza, che avrebbe subito uno stupro di gruppo nel luglio del 2019 in Costa Smeralda, ha dichiarato che alla presunta vittima le sono state fatte 1.400 domande e che il suo equilibrio psicologico è ormai compromesso.

La difesa ha voluto trasmettere il primo delle tre clip in cui è suddiviso il filmato che descrive il presunto stupro di gruppo e i giudici hanno interrotto la proiezione, chiedendo che avvenga privatamente o in Camera di Consiglio.

Il processo di Ciro Grillo è diventato un caso nazionale proprio per il victim blaming contro la giovane donna che ha trascinato in tribunale il figlio del leader del Movimento5Stelle e gli altri rampolli di famiglie della Genova bene. Alla studentessa, infatti, è stato chiesto pure come mai non era lubrificata durante il presunto stupro e perché non ha morso il membro agli imputati.

Il processo era cominciato con la decisione di far partire l’udienza in forma protetta, coprendo la presunta vittima con un drappo nero. Poi la decisione di trasmettere quei video e il collegio presieduto da Marco Contu, costretto a sospendere la visione, nonostante la studentessa fosse già uscita dall’aula.

La studentessa era già stata preparata alla visione dei filmati, poiché li ha già visti altre volte, anche se ha sempre reagito negativamente, rifiutandosi di vederli. Anche quando la sua legale Giulia Bongiorno glieli aveva mostrati I giudici hanno proiettato il primo filmato dopo l’uscita dall’aula della giovane, ma poi hanno sospeso l’udienza perché i filmati, che sono negli atti, saranno rivisti dalle parti in Camera di Consiglio. Domani ci sarà la seconda parte dell’udienza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui