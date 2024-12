Simonetta Lai e il bilancio del suo assessorato a Olbia.

Il 2024 è ormai finito e l’assessore ai Servizi sociali di Olbia, Simonetta Lai, intervistata da Gallura Oggi, fa un bilancio dei progetti attivati nell’anno giunto al termine. Milioni di euro nel bilancio per l’attivazione di servizi consolidati. Ma anche l’utilizzo di fondi Pnrr per progetti finalizzati alle minoranze più fragili, come anziani, disabili e persone in difficoltà economica.

L’assessora ha parlato dei progetti messi in atto dal suo assessorato. Quest’anno sono stati i giovani, al centro, come i disabili, di tanti progetti attivati a Olbia. “Quest’anno un’attenzione particolare è stata rivolta ai giovani – ha dichiarato l’assessore Simonetta Lai -. Gli anni precedenti avevamo buttato le basi per sviluppare diverse attività finalizzate a loro. In particolare abbiamo concluso un’indagine, l’Educativa di strada, che uscirà nel 2025 come volume. Qui sono contenute delle interviste a ragazzi fino ai 35 anni e il progetto è supportato anche da educatori”.

I progetti per i giovani

Il 2024 è stato un anno di susseguirsi di progetti sempre rivolti ai giovani che hanno incluso laboratori, corsi unghie, a cui hanno partecipato più di 40 ragazzi. “Altre attività sono state rivolte ad anziani e disabili – prosegue – con fondi Pnrr, come il bando per l’inserimento in abitazioni in via Seligheddu, dove abbiamo individuato le persone che andranno a coabitare insieme. Per queste persone sono previste attività di socializzazione. Abbiamo inoltre attivato dei progetti per quelle famiglie che in casa hanno dei disabili, dove eseguiremo dei lavori, come quello per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Un progetto importante per l’autonomia dei disabili che si concluderà nel 2025 e stiamo già individuando le ditte per eseguire gli interventi”.

Altri progetti in fase di attivazione sono la riqualificazione del dormitorio di via Canova, che vedrà interventi di adeguamento. L’assessorato al Comune di Olbia ha reso possibile la continuità di diversi progetti avviati negli anni precedenti, come l’ascolto di famiglie e anziani soli, attraverso l’associazione Anteas, il Miracolo di Natale nella scalinata di San Simplicio per le famiglie bisognose e i voucher per chi ha difficoltà economiche, in attesa di erogazione.

Disabili e anziani

“Abbiamo attivato le terme per le persone anziane e disabili, lavorato per i percorsi alla genitorialità e in estate abbiamo reso fruibile ai disabili il Lido del Sole e la Colonia di Marinella, attrezzate per le loro esigenze – ha detto Simonetta Lai -. Un altro progetto importante è quello dello sport e inclusione sociale, dedicato alla formazione attraverso allenatori e l’appoggio del Coni”.

Un progetto a cui l’assessora tiene molto è quello dell’Iti, che è stato considerato uno dei progetti più innovativi non solo a livello nazionale, ma anche in Europa. “Là abbiamo incluso tantissime attività, come la web radio, laboratori di lettura, il mercatino – prosegue -. Ancora c’è poca partecipazione del quartiere e molta diffidenza, ma piano piano stanno venendo coinvolti, quindi siamo fiduciosi per l’anno venturo”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui