Lavori di Abbanoa a Olbia, i rubinetti restano senz’acqua

I lavori di Abbanoa a Olbia.

Interventi di manutenzione straordinaria sulle reti idriche comporteranno sospensioni temporanee dell’erogazione ad Olbia mercoledì 11 febbraio. Nell’ambito dei lavori di distrettualizzazione ed efficientamento delle infrastrutture idriche, le squadre di Abbanoa saranno impegnate nella sostituzione di alcune apparecchiature all’interno di un pozzetto d’ispezione situato in via Galvani.

Per consentire l’esecuzione delle operazioni, programmate dalle 8.15 alle 18.30, sarà necessario interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua in via Aldo Moro, via Galvani e via Veronese, comprese tutte le traverse e parallele collegate a queste strade. Durante l’intervento, è previsto un calo della pressione idrica e possibili interruzioni momentanee del servizio.

I tecnici di Abbanoa si impegneranno a ridurre al minimo la durata delle sospensioni e a ripristinare l’erogazione nel più breve tempo possibile qualora i lavori terminassero anticipatamente. Al termine delle operazioni, il servizio tornerà a pieno regime, anche se l’acqua potrebbe risultare temporaneamente torbida a causa dello svuotamento e del successivo riempimento delle tubazioni. Eventuali anomalie o guasti potranno essere segnalati al servizio di pronto intervento di Abbanoa, attivo 24 ore su 24, tramite il numero verde 800/022040, a disposizione dei cittadini per ogni esigenza legata all’intervento.

