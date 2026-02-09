La Giornata del Farmaco in Gallura.

Dal 10 al 16 febbraio, le Giornate di Raccolta del Farmaco torneranno nelle farmacie di tutta la Gallura, offrendo ai cittadini la possibilità di donare medicinali a chi ne ha bisogno. L’iniziativa, giunta anche quest’anno con grande partecipazione, si propone di sostenere le persone più fragili: nel 2026, infatti, più di 502mila cittadini hanno vissuto situazioni di povertà sanitaria, di cui 145mila minori, rendendo necessario un gesto corale di gratuità affinché tutti possano accedere a cure dignitose.

Laura Soldo, responsabile di zona per la Raccolta del Farmaco, ha illustrato le novità di questa edizione in Gallura: “Registriamo due nuove farmacie aderenti, Abbiadori e Sinidi ad Alà dei Sardi. Inoltre, anche quest’anno alcuni studenti del Deffenu e del Liceo Mossa di Olbia parteciperanno alla raccolta nelle farmacie nell’ambito della formazione Pcto. Purtroppo non potranno essere presenti in tutte le farmacie, ma sarà comunque un’importante occasione di crescita e testimonianza. I farmacisti sono pronti ad accoglierli con entusiasmo”.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutti i cittadini, sia come donatori di medicinali, sia come volontari per coprire tutti i turni nelle farmacie, con particolare attenzione a sabato 14 febbraio, giorno simbolico che diventerà un vero “regalo di San Valentino” per chi riceverà i farmaci. Sarà questo un gesto concreto di solidarietà e partecipazione collettiva, volto a sostenere chi vive in difficoltà e a sensibilizzare la comunità sull’importanza della cura per tutti.

Le farmacie aderenti in Gallura sono numerose. A Olbia partecipano Farmacia Accogli, Casti, Delitala, Etzi, Floris, Via Imperia, San Nicola, Sanna, Chiari, Fralù-Lanzi, Pittulongu e San Giovanni (Frongia e Piccipressi Parrocchia San Michele). A Calangianus la Farmacia Chiodino Pinna, a Tempio e Padru la Farmacia Becciu. A La Maddalena, Farmacia del Porto, Farmacia La Maddalena e Farmacia Corda. In Gallura, inoltre, Farmacia Abbiadori, Farmacia Sini ad Alà dei Sardi, Farmacia Satta ad Arzachena, Farmacia Bulciolu Columbano a Santa Teresa e Farmacia Nicolai a Palau.

Le associazioni di volontariato e i gruppi ecclesiali che parteciperanno alla distribuzione dei farmaci ai propri assistiti, soprattutto sabato 14 febbraio, comprendono Banco di Solidarietà, Caritas Le Salette, Gruppo Volontariato Vincenziano San Paolo, Fraternità Comunione e Liberazione, Caritas Diocesana Tempio-Ampurias, La Porziuncola, Cav Olbia, Libere Energie, Società San Vincenzo de Paoli Calangianus, Cav Tempio, Caritas Padru, Caritas Arzachena e la Casa di Riposo di Santa Teresa Gallura.

