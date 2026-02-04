Dopo 3 mesi nell’acqua di Buddusò non ci sono più idrocarburi

Torna potabile l’acqua di Buddusò.

Dopo quasi tre mesi, torna potabile l’acqua di Buddusò. Così l’emergenza idrica nel quartiere di Sant’Ambrogio, volge finalmente al termine. Con l’ordinanza sindacale numero 3, firmata in data odierna, è stato ufficialmente revocato il divieto di utilizzo dell’acqua nell’area, che gravava dallo scorso 11 novembre.

LEGGI ANCHE: Scontro politico a Buddusò sulla crisi idrica: “Restano divieti”

Il provvedimento giunge a seguito dei rassicuranti riscontri analitici forniti dal laboratorio ARPAS di Sassari e trasmessi dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Asl Gallura. I campionamenti effettuati lo scorso 12 gennaio hanno infatti confermato la totale assenza di idrocarburi nella rete, certificando il ripristino della salubrità delle acque erogate. Dopo mesi di restrizioni, i residenti della zona Sant’Ambrogio possono dunque tornare al normale consumo della risorsa idrica, chiudendo una parentesi di criticità durata mesi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui