I lavori nella zona industriale di Olbia.

Gli operai del Cipnes Gallura sono al lavoro per la manutenzione delle aree verdi, estese per 10 ettari, della zona industriale di Olbia.

Il Cipnes svolge infatti due importanti funzioni. Da una parte, gestisce le aree del verde attrezzato e di quelle a fruizione collettiva. Dall’altra, esegue la progettazione e la realizzazione dei nuovi parchi e delle aree a verde standard di sua competenza.

La sostenibilità ambientale è una delle mission del Cipnes: la salute, la sicurezza e l’ambiente hanno assunto un ruolo centrale nelle politiche dello sviluppo delle aree produttive e industriali e il consorzio si fa interprete convinto e attivo di questo nuovo corso. In questa ottica, per il Cipnes è prioritaria e strategica la riconversione della propria area industriale in Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA).

L’obbiettivo è quello di favorire e supportare l’insediamento ecologicamente sostenibile di nuove attività produttive in Gallura. Il Cipnes assicura una maggiore e permanente attenzione verso tutte le matrici ambientali, attua i principi di ecoefficienza e sostenibilità ambientale e garantisce una governance improntata su una gestione integrata delle tematiche ambientali, sanitarie e della sicurezza dell’intera area produttiva consortile.

