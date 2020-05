Lo ha anticipato il sindaco ieri sera.

Il Comune di Santa Teresa Gallura non riaprirà l’11 maggio le attività dei servizi alla persona come saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori e esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature e profumerie.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Stefano Pisciottu che ha confermato per oggi l’ordinanza che non è consentirà la riapertura anticipata.

“Ho assunto questa decisione, travagliata e difficile, con la convinzione che non spetti al sindaco riaprire le attività che sono state chiuse con la consapevolezza che il mio dovere di Sindaco sia innanzitutto quello di tutelare la salute pubblica in evidenza del fatto che il Presidente della Regione Sardegna, in possesso di informazioni scientifiche a me sconosciute, non abbia, in modo ordinato e lineare disposto direttamente la riapertura, ed in assenza dei protocolli Covid per la sicurezza dei lavoratori e dei clienti” commenta il sindaco Pisciottu.

“Consapevole che questa mia scelta non troverà l’approvazione unanime, soprattutto dei diretti interessati, chiedo la massima collaborazione di tutti, anche in considerazione del fatto che il Governo stesso ha annunciato la riapertura, anche di queste attività, il 18 del mese in corso. Non è stata una decisione semplice ma ritengo la più corretta, per quanto di mia competenza, e prudente nella tutela della salute pubblica”, conclude il primo cittadino di Santa Teresa.

