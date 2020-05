Il progetto SeaGuru.

E’ tutto olbiese il team del progetto SeaGuru, un’app geolocalizzata in fase di sviluppo nata durante la maratona digitale Hackfortravel con in palio un compenso di più di 20 mila euro messa a disposizione dai vari sponsor tra cui Alpitour e Enti.

Questa maratona, svoltasi dal 30 aprile al 2 maggio, alla quale hanno partecipato 1235 addetti ai lavori, consiste nell’esporre il proprio progetto che ha come tema principale le attività pensate per la risoluzione della crisi nel settore del Turismo italiano conseguente all’emergenza Covid-19. Durante la maratona, della durata di 48 ore, sono stati selezionati 16 finalisti tra cui SeaGuru. I progetti vertevano su 3 aree tematiche quali Hospitality, Destinations e Culture.

Il team di SeaGuru, ha focalizzato il suo progetto nell’area Destinations e ha impressionato la giuria con la sua proposta di una soluzione turistica concreta individuata nella categoria degli operatori subacquei, una nicchia con un forte potenziale per la crescita dell’offerta turistica sarda. Il mare quindi è l’elemento base del progetto da cui deriva anche il gioco di parole del nome, ovvero la pronuncia inglese “SeaGuru” tradotto nella parola sarda “siguru” che vale a dire sicuro.

L’idea del progetto, che punta anche alla destagionalizzazione dell’offerta turistica in Sardegna è stata dettagliatamente studiata dai quattro membri del team che hanno presentato un business plan dettagliato per concretizzarne la fattibilità. Il team, composto da Ornella Ditel, Giulia Ditel, Adolfo Maciocco ed Emiliano Riccardi, è a lavoro per lo sviluppo dell’app e alla ricerca di investitori sardi che credano nel progetto per la creazione di una Start Up innovativa. La visione futura, legata al progetto di SeaGuru, è la possibilità di integrare anche altri operatori turistici di diversi settori legati al mare come centri di windsurf, centri velici, ma anche attori legati al turismo dell’entroterra.

(Visited 143 times, 149 visits today)