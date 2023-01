I lavori per la fibra ottica a Olbia.

Per consentire i lavori della posa dei cavi della fibra ottica, oggi e domani, a Olbia, resteranno chiuse al traffico e alla sosta via De Filippi. L’ordinanza, emessa dal comando della polizia locale, prevede limitazioni anche da via Regina Elena verso via Genova interessata dai lavori della Open Fiber.

Dalle 9 alle 16:30, quindi, non si potrà parcheggiare e verrà sospesa la circolazione per cui si dovranno seguire percorsi alternativi. Ad ogni modo, via De Filippi resterà aperta negli orari di chiusura serale della Zona a traffico limitato.

