Via De Filippi avrà un marciapiede come in via La Marmora: i lavori a Olbia

I lavori in via de Filippi a Olbia.

Anche via De Filippi avrà un marciapiede e nuovo asfalto. I lavori nella strada in pieno centro storico sono simili a quelli che sono stati realizzati in via La Marmora e che hanno diviso i residenti, a causa della soppressione di alcuni parcheggi.

Lo ha annunciato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi nell’ultimo Consiglio comunale. “In via De Filippi si farà un marciapiede – ha dichiarato -. La strada diventerà stretta. Il pedone ora non può camminare in via De Filippi perché lo ammazzano. Ci sono quei paletti che sembriamo in guerra, non si può uscire da casa e non si può passare in macchina”.

