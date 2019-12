I bambini delle elementari di Olbia.

Martedì 17 dicembre alle ore 11, presso l’ufficio postale di “Olbia Centro”

in via Acquedotto 5, in occasione dell’evento “La Posta di Babbo Natale”,

50 alunni del Primo Circolo Didattico di via Nanni leggeranno le loro letterine e le imbucheranno in una speciale cassetta postale.

“La Posta di Babbo Natale” è l’iniziativa realizzata da Poste Italiane che ogni anno, in occasione del Natale, raccoglie migliaia di letterine che i bambini indirizzano a Babbo Natale con i più svariati indirizzi di fantasia, assicurando a tutti una risposta personalizzata.

