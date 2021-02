Liberi e Uniti per Olbia, nasce un nuovo gruppo in consiglio comunale

Il nuovo gruppo consiliare a Olbia.

Ventata di aria nuova nel consiglio comunale di Olbia nel quale si è formato un nuovo gruppo “Liberi e Uniti per Olbia” costituito da tre consiglieri appartenenti al gruppo misto, Tiziana Biscu (capogruppo), Marco Piro (vicecapogruppo) e Davide Bacciu.

“La condivisione della prospettiva futura per la città, con il supporto incondizionato alla Grande Coalizione e ad Augusto Navone Sindaco, ci ha naturalmente portato ad unire le nostre forze per svolgere insieme questo ultimo tratto di cammino che ci separa dalla fine della consiliatura”, riporta la nota congiunta dei consiglieri.

“Lo stesso nome scelto per il nuovo gruppo – proseguono – vuole evidenziare la nostra ferma intenzione di lavorare convintamente e congiuntamente, per portare alla luce del consiglio comunale tutte le problematiche della città, delle frazioni e dell’agro ancora presenti e, in molti casi aggravate, dalla pesante situazione socio-economica dovuta alla pandemia.

“Il nostro contributo sarà come sempre libero e coscienzioso e, apportando critiche sempre costruttive in favore della nostra comunità, caratterizzato dall’obiettivo primario di indicare contestualmente le possibili soluzioni”, concludono i consiglieri.

