Il libro di Luisa Cardinale.

Una parola al giorno, per quaranta giorni, una riflessione sul tempo unico e difficile che tutti noi abbiamo vissuto. Una telefonata quotidiana utile per far riflettere, per accompagnare e per sostenere gli ascoltatori nel momento più difficile dal dopoguerra.

È nato così “40 parole”, il libro firmato da Luisa Cardinale, che raccoglie le riflessioni e le parole protagoniste assolute di quel periodo. Il libro mantiene stretto il suo legame con Radio Internazionale Costa Smeralda, che ha dato il via alla sua creazione, mettendo su carta una serie di incontri radiofonici.

Durante la pandemia, Radio Internazionale Costa Smeralda è stata un ponte ideale fra chi chiedeva aiuto e chi lo offriva, un ponte solidale che ha messo in contatto le persone, creando rete e momenti di solidarietà unici nella nostra storia. È nato così l’appuntamento mattutino con le parole positive di Luisa. Riflettere sulle parole, sul loro significato, sull’utilizzo e sul loro suono. Parole che hanno dato ritmo a giornate diverse, alle quali non eravamo preparati.

Oggi quelle stesse parole sono protagoniste di “ 40Parole” primo libro firmato da Luisa Cardinale. Parole che messe insieme hanno il suono familiare delle cose condivise, delle lacrime, dei sorrisi o della paura che ha distanziato ma non allontanato. È possibile acquistare “40 parole” su Amazon, nelle librerie Feltrinelli di tutta Italia su www.IBS.it e su www.lafeltrinelli.it

Luisa Cardinale, bolzanina di nascita e olbiese di adozione, come lei stessa ama sottolineare, è un nome noto in città, oltre che per la sua partecipazione al programma #PensieroPositivo. Grazie alle sue specifiche competenze professionali, da anni si divide fra impegno sociale e professione, fra famiglia e comunità. La sua storia professionale la rende una delle rare figure qualificate quale fundraising manager e responsabile marketing di alcune fra le più importanti aziende e ora anche autrice. Luisa Cardinale da tempo è l’anima di #PensieroPositivo, il programma settimanale in onda su Radio Internazionale Costa Smeralda, destinato alle associazioni di volontariato, che con ottimismo e caparbia lavorano sul territorio dando una mano a chi l’ottimismo lo ha perso.

Le “40 parole”, stanno facendo capolino sul mercato editoriale italiano attraverso la vendita sia online sia diretta. La radio si nutre di parole e le parole mai come durante questo faticoso periodo hanno saputo dare un senso allo stravolgimento subito dalle nostre vite. Per le “40 Parole “ di Luisa Cardinale inizia ora il tempo delle presentazioni attraverso la rete e con il pubblico, appena sarà possibile. “40Parole” può diventare un piacevole appuntamento quotidiano grazie al quale la casuale scelta di parole può contribuire a caratterizzare una giornata, proprio come accaduto durante la pandemia.

