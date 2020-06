I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme in tempo.

Vigili del fuoco in azione questo pomeriggio a Olbia per l‘incendio di un canneto.

Le fiamme sono scoppiate verso le 16 e 30 quando la sala operativa ha ricevuto una richiesta d’intervento per incendio del canneto in via Bottego ad Olbia. Fortunatamente il rapido intervento di due squadre del distaccamento di Olbia ha scongiurato che l’incendio potesse interessare e coinvolgere le case vicine.

L’intervento è durato per circa due ore sino alla completa bonifica del posto.

