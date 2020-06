La lieta notizia per il sindaco Nizzi.

Per il suo compleanno si era “regalato” l’inaugurazione della nuova sala del Consiglio comunale, che aveva fortemente voluto. Non si sa come abbia scelto di festeggiare la nascita della sua settima figlia, Martina. Ma sicuramente la gioia non sarà stata da meno.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi è diventato nuovamente papà. Una bella notizia, che coincide con la fine dell’emergenza coronavirus e con l’avvio della stagione turistica per la città. L’ultima compagna del primo cittadino ha dato alla luce una bellissima femminuccia.

Sulla sua vita privata il sindaco ha scelto di mantenere sempre il massimo della privacy, separando bene il suo impegno politico, dall’esercizio della sua professionale (fa il medico) e dalla famiglia.

E anche nei giorni scorsi, quando i conoscenti gli chiedevano aggiornamenti sulla nascitura, rispondeva vago. La lieta notizia è arrivata e, come diceva Marquez, “quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre”.

