Il liceo Gramsci di Olbia apre le sue porte con un Open Day

L’Open Day al liceo Gramsci di Olbia.

Il Liceo Classico e Linguistico “A. Gramsci” di Olbia si prepara ad accogliere studenti e famiglie con un nuovo Open Day dedicato alla scoperta della sua offerta formativa. L’incontro, previsto per giovedì 30 gennaio alle ore 15, offrirà un’opportunità unica per conoscere da vicino le attività dell’Istituto, che si distingue per la qualità dei suoi percorsi didattici.

L’evento coinciderà con il rientro pomeridiano delle classi del corso Esabac e di quello biomedico, permettendo ai visitatori di assistere direttamente alle lezioni e di immergersi nell’atmosfera scolastica. Durante l’iniziativa, studenti e famiglie avranno modo di esplorare le possibilità offerte dal Liceo Classico, che integra il tradizionale percorso umanistico con una curvatura biomedica, e dal Liceo Linguistico, arricchito dal prestigioso corso Esabac per il doppio diploma italiano e francese.

In vista della scadenza per le iscrizioni, fissata al 10 febbraio, l’Open Day rappresenta un’occasione fondamentale per prendere decisioni informate e consapevoli sul futuro scolastico.

