Lite in piazza Mercato a Olbia, spunta un coltello da sub

Aveva in mano un coltello da sub mentre discuteva con l’ex fidanzato in piazza Mercato a Olbia e il 22enne è rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione nel centro di Olbia c’era una discussione tra i due ex fidanzatini, lei 18 e lui 22 anni.

La ragazza aveva con sé un coltello da sub e la tensione è salita alle stelle. In quelle fasi concitate il 22enne è rimasto ferito dalla lama mentre cercava di disarmare la ragazza. Lui non ha neanche avuto bisogno di cure, ma in piazza Mercato è arrivata un’ambulanza per prendersi cura della 18enne in stato di alterazione. Sul posto anche la polizia e i carabinieri.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui