Cosa fare nel weekend in Gallura oltre il mare? Per gli appassionati o per chi vuole scoprire tradizioni e cultura locali, sono in corso tantissimi eventi organizzati nei diversi comuni del territorio. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

Benvenuto Vermentino è la manifestazione che promuove il Vermentino di Gallura. L’evento unisce arte, cultura, musica ed enogastronomia. Durante la settimana di Benvenuto Vermentino potrete degustare il vino gallurese attraverso degustazioni tecniche, gestite dai sommelier AIS, o durante degustazioni pubbliche, nelle vie del centro di Olbia. Il dettaglio dell’evento

Sono tanti gli eventi che accompagneranno questo mese di ottobre a Santa Teresa di Gallura. Il programma

Golfo Aranci incontra Cavalese, evento organizzato dal Comune di Golfo Aranci, LF Sound Service e il Coro Sos Astores. L’evento

Sarà domenica 13 Ottobre 2024 ore 8.00 la 40ª Pedalata Ecologica a Olbia : “In-dipendenza: Ripartiamo Insieme. Programma dell’evento

Vi aspettiamo il 12 Ottobre a partire dalle ore 16 con i birrifici rubiu_pizzeriabirrificio, mardukbrewery refortebirrificio nora santujorgi. Il programma

Ricco sabato di ottobre a Golfo Aranci. Protagonisti della giornata splendidi cavalli, abili cavalieri e tanti gruppi folk galluresi, per dar vita ad un autunno che promette ancora tanto spettacolo il 12 ottobre. L’evento

Il quartiere San Simplicio di Olbia diventa un borgo medievale con la Giornata del romanico. Domenica 13 ottobre si terrà la manifestazione, che offrirà un’opportunità speciale per riscoprire il patrimonio storico e artistico della regione, con particolare attenzione ai monumenti romanici. Il dettaglio dell’evento

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui