Accusato di omicidio l’uomo che ha dato alle fiamme Antonio Cozzolino a Olbia.

Una lite per futili motivi sfociata in tragedia. Era lo scorso 11 marzo quando, in via Petta, a Olbia, Antonio Cozzolino venne cosparso di liquido infiammabile e incendiato da Davide Iannelli, di origini napoletane. Le urla strazianti dell’uomo avevano attirato l’attenzione di un autista dell’autobus, fermo poco distante, che riuscì a spegnere Cozzolino scaricandogli addosso la schiuma dell’estintore. Questa notte l’uomo non ce l’ha fatta e il capo d’imputazione per Iannelli cambia da tentato omicidio a omicidio.

La ricostruzione.

Erano da poco trascorse le 9 di venerdì 11 marzo quando Cozzolino era uscito dalla sua abitazione di via Petta, ad Olbia. Improvvisamente era spuntato l’aggressore, che lo ha cosparso di liquido infiammabile e dato fuoco. L’ustionato era stato soccorso immediatamente dall’autista di un bus che passava lì davanti, arginando le fiamme con un estintore. La vittima, accompagnata con l’elisoccorso al centro grandi ustioni di Sassari, aveva riportato ustioni gravissime di secondo e terzo grado sul 70% del corpo. All’origine della vicenda vi sarebbero vecchi rancori, sfociate nella brutale aggressione, ora omicidio.

Costituito dopo l’aggressione.

Subito dopo l’aggressione, Iannelli si era costituito ammettendo le proprie responsabilità. Davanti agli agenti del Commissariato, che in quelle ore stavano verificando la sua posizione e accertando la dinamica dei fatti, si era mostrato collaborativo. Poche ore dopo, era stato arrestato e accompagnato nel carcere di Bancali, a Sassari, dove si trova tuttora recluso.

Accusato di omicidio.

Interrogato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tempio Pausania, durante l’udienza di convalida dell’arresto, Iannelli aveva fatto scena muta. Nonostante ciò, il gip aveva convalidato il fermo nel carcere di Bancali. Ora il capo d’imputazione cambia da tentato omicidio a omicidio.