La nuova coordinatrice del Tag è Luisa di Lorenzo.

Martedi 7 febbraio si è riunito, nella sede della Cisl, il Tavolo delle associazioni galluresi per nominare il nuovo Coordinatore Protempore. La scelta, dopo l’incarico al direttore della Confcommercio di Olbia, Nino Seu, è ricaduta all’unanimità su Luisa Di Lorenzo, 46 anni, appena rieletta segretario generale della Cgil della Gallura, incarico che ricopre dal 2016.

La Segretaria Luisa Di Lorenzo conosce, per averle seguite sempre in prima persona, le principali vertenze della Gallura: la grave carenza infrastrutturale, le forti criticità della sanità, la cronica mancanza di collegamenti aerei e navali certi con la penisola, la mancanza di risposte dalla Regione e dallo Stato, a cominciare dalla mancata (ri)nascita della Provincia di Olbia-Tempio o Provincia della Gallura.

Sono tutti temi di rilevanza strategica di cui il Tag – composto da Confcommercio, Confartigianato, Cna, Agci Gallura, Confapi, Confagricoltura, Cgil, Cisl, Uil – si è sempre occupato in modo efficace fin dalla sua costituzione, nel 2015. Il Tag, in tutti questi anni di assenza della Provincia, è stato l’organismo capace di evidenziare le emergenze del territorio, tenendolo unito e ottenendo spesso, con la sua azione, risposte concrete a beneficio della collettività.

Negli anni, il Tag ha sostenuto, le iniziative imprenditoriali che hanno garantito alla Gallura benessere economico diffuso e rispetto dei diritti dei lavoratori: lo sviluppo del sistema alberghiero della Costa Smeralda, la crescita del settore nautico a Olbia, il radicamento delle storiche fabbriche della As do Mar e della Cerasarda sempre a Olbia, la crescita delle società dei servizi aeroportuali e portuali, le iniziative per lo sviluppo tecnologico come il Polo per l’innovazione tecnologica e la Zes (Zona economica speciale) a Olbia e il Consorzio Polo Universitario Olbia.

Come più volte rimarcato da più parti, il Tag è divenuto esempio, primo nel panorama isolano, di organismo di rappresentanza, unitario ed efficace, di tutte le parti sociali. Le organizzazioni sindacali e d’impresa hanno un importante ruolo di raccordo e cinghia di trasmissione fra le istituzioni e le istanze del mondo del lavoro in modo trasparente e, appunto, rappresentano una buona prassi che conferma la peculiarità del tessuto storico, economico e sociale della Gallura.

Solo per restare alle iniziative recenti, il Tag ha mobilitato la Gallura per la difesa dei livelli assistenziali degli ospedali di Olbia, Tempio e La Maddalena, per il superamento del gap infrastrutturale del territorio, dalla viabilità al sistema di approvvigionamento idrico alla rivendicazione di una vera continuità territoriale; è stato al fianco dei lavoratori della compagnia Airitaly nella loro battaglia contro la dismissione della base di Olbia e dei rappresentanti politici galluresi nell’impegno unitario per l’approvazione della legge regionale istitutiva della provincia del Nord Est, nell’ottica di una governance territoriale tesa a potenziare l’offerta di servizi alle comunità locali.

Al termine dei lavori ciascun responsabile ha ribadito la volontà di intensificare l’azione nei confronti delle Istituzioni locali e degli Organi di Governo della Regione Sardegna su tutte le tematiche – condivise – nelle quali esercitare al meglio una rappresentanza unitaria allo scopo e di ottenere maggior riconoscimento del proprio ruolo.



Condividendo che una Gallura unita passa, anche, da una viabilità più sicura e rapida, un fronte di discussione aperto è quello che riguarda la strada Olbia Palau Santa Teresa. L’azione del Tavolo partirà proprio da qui, con la calendarizzazione di un sit-in di protesta rispetto alla mancata realizzazione di un’infrastruttura che ha un’enorme importanza strategica che considerate le caratteristiche del territorio, è fondamentale per permettere di viaggiare in sicurezza alle migliaia di persone che vivono e frequentano questo territorio, e che mette la Sardegna in contatto con la Corsica.



Successivamente, il Tag aprirà un Focus sulla Continuità territoriale aerea, tema sul quale durante la riunione sono emersi dubbi e perplessità sulla Compagnia Aerea che si è aggiudicata il bando sullo scalo di Olbia.

