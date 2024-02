A che punto sono i lavori alla diga di Lu Pagghjolu.

Il presidente dell’Egas, Fabio Albieri, ha aggiornato sullo stato dei lavori per realizzare il collegamento della diga di Lu Pagghjolu al sistema idrico dell’Alta Gallura. I lavori sono cominciati lo scorso ottobre 2023, così come aveva annunciato lo stesso Albieri.

I lavori riguardano il nuovo potabilizzatore in località la Pischinaccia, a Tempio Pausania. Il fine è risolvere la perenne crisi idrica dell’Alta Gallura. Il presidente dell’Egas ha visitato oggi, 8 febbraio, il cantiere.

“Un’opera importante di 17 milioni di euro – ha detto Albieri -, interamente finanziata dall’ente. E’ un’opera importantissima per questo territorio. Quando mi sono insediato, dal luglio del 2019, erano state fatte molte chiacchiere e pochi fatti, l’unico finanziamento era di 4 milioni e 200 mila euro dell’ex assessore Maninchedda del 2015. In questi tre anni e mezzo abbiamo finanziato l’opera di 17 milioni; abbiamo fatto tutti i progetti. Abbiamo fatto gli espropri, appaltato i lavori e sono iniziati da ottobre e stanno andando in grande velocità”.

”Quest’opera assicurerà l’autonomia idrica”, ha fatto sapere il presidente dell’Egas.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui