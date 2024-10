Maltempo a Olbia e allagamenti, i cumuli di terra di un cantiere diventano fango

Allagamenti e disagi a Olbia a causa del maltempo.

A Olbia si fanno sentire i primi effetti del maltempo, con strade allagate e disagi in alcuni quartieri della città. In alcune zone si segnalano tombini intasati e diventati come dei geyser, mentre via Montecatini è diventata una distesa di fango.

Tutta colpa di un cantiere, che si trova poco distante dalla caserma della guardia di finanza, dove stanno costruendo un’abitazione. Là si trovano accumulati montagne di terra e, con la pioggia, si sono bagnate, spargendosi per tutta la strada. Una situazione che sta creando non pochi disagi per i residenti, che lamentano difficoltà a percorrere la strada a piedi.

