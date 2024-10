Al via i lavori per salvare le dune a La Cinta, passerella e un parco – FOTO

Lavori importanti nella spiaggia La Cinta di San Teodoro.

A San Teodoro cominceranno i lavori per valorizzare la spiaggia La Cinta. Lo ha reso noto il Comune attraverso la sua pagina ufficiale, con la quale ha comunicato la presenza di tre importanti progetti finanziati da fondi europei per salvaguardare le aree umide, nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 e della Programmazione Territoriale, Progetto di Sviluppo Territoriale “Monte Acuto Riviera di Gallura. Territori di eccellenza della Sardegna.”

Gli interventi cominceranno nella seconda metà di ottobre e riguarderanno la spiaggia La Cinta e della Laguna di San Teodoro. L’obiettivo è quello di proteggere l’ambiente e migliorare la fruibilità per tutti. Nel lido sarà creata una passerella pedonale lunga 450 metri per proteggere le dune e ridurre il calpestio incontrollato. La passerella è progettata per l’eventuale predisposizione dei bagni.

Le done saranno ricostituite, sopratutto nelle parti danneggiate dalle alluvioni. Ci sarà attorno alla spiaggia un’area verde con piante autoctone e la costruzione di due passerelle in legno perpendicolari e interconnesse con la passerella principale, per garantire il regolare passaggio dei visitatori e limitare l’impatto sull’ecosistema.

Anche lo stagno di San Teodoro sarà riqualificato, con il consolidamento delle sponde dello stagno e riqualificazione delle aree verdi per creare percorsi naturalistici, evitando il passaggio nelle zone più sensibili. Dietro la spiaggia ci saranno nuove aree di sosta e spazi dedicati a eventi culturali e didattici, con strutture leggere e a basso impatto ambientale. I lavori dureranno circa cinque mesi.

